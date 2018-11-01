Kartların sayısı 481'e ulaştı

Akçakoca Belediyesi'nin en önemli sosyal projeleri arasında yer alan 'Bebek Bakım Kabinleri', çocuklu aileler tarafından büyük ilgi görüyor.

Çuhallı çarşısı ve Fedai Karabıyık parkında bulunan bebek bakım kabinleri gün boyu hizmet veriyor. 2016 yılında kurulan kabinlerin bakımı ve donanımı Akçakoca Belediyesi olarak periyodik olarak sağlanıyor. Bebek bakım kabinleri için belediye tarafından annelere verilen giriş ve kullanım kartlarının sayısı da 481 adete ulaştı. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici özellikle çocuklu aileler için büyük önem arz eden bu projenin belediye için en önemli sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, "Şehir içinde açtığımız bebek bakım kabinleri anneler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve kullanıyor. Bu konuda ailelerden çok takdir aldık, buda bizi çok mutlu ediyor. Gerek duyulduğu takdirde bunların sayısı artırılabilir” dedi.