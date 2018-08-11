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11 Ağustos 2018 11:00

Kaybolan yaşlı adam her yerde aranıyor

Düzce’nin Çilimli ilçesinde geçtiğimiz sabah evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen İbrahim Yüksel’in bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaybolan yaşlı adam her yerde aranıyor

11 Ağustos 2018 11:00


Olay, geçtiğimiz sabah Çilimli ilçesi Söğütlü köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah namazı için evinden çıkan İbrahim Yüksel (83), bir daha evine dönmedi. Yaşlı adamın geri dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ekiplerinde de destek istedi. Yaşlı adamın bulunması için jandarma, AFAD ve arama dernekleri DAKE ile UKSAR arama tarama çalışmasına başladı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşlı adamın bulunması için aynı zamanda kadavra köpeği Gündüz’ü de bölgeye götürdü. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.




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