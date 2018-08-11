Kaybolan yaşlı adam her yerde aranıyor

Olay, geçtiğimiz sabah Çilimli ilçesi Söğütlü köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah namazı için evinden çıkan İbrahim Yüksel (83), bir daha evine dönmedi. Yaşlı adamın geri dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ekiplerinde de destek istedi. Yaşlı adamın bulunması için jandarma, AFAD ve arama dernekleri DAKE ile UKSAR arama tarama çalışmasına başladı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşlı adamın bulunması için aynı zamanda kadavra köpeği Gündüz’ü de bölgeye götürdü. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.