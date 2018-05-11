Kayganlaşan yolda otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Viyadük mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle iki otomobile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Viyadük mevk’iinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Cem A. idaresinde ki 06 FC 1555 plakalı otomobil yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Ferda G. idaresindeki 34 RM 1785 plakalı araçta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerlere çarpan lüks araca arkadan çarptı. Kazada Cem A., Ferda G. ve Mine G. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.