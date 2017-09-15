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15 Eylül 2017 14:41

Kayıkçı “Esnaf çorbasında bir araya gelelim

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkçı, 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftasında esnaf çorbası altında bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Kayıkçı “Esnaf çorbasında bir araya gelelim

15 Eylül 2017 14:41

Kayıkçı, esnafın ürünlerini sadece Ahilik Haftasında değil sürekli sergileyeceği bir fuar alanı talebini yineledi.


Düzce’de bu yıl Ahilik Haftası bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanacak. DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı esnaf odaları başkanları ile birlikte düzenlenen basın toplantısında hafta ile ilgili bilgi verdi.


Kayıkçı, “Bu yıl Ahilik Haftasının 13.’sünü Düzce’de kutlayacağız. Asıl ahilik haftası Kırşehir’de yapılıyor bu işin kalbi orası. Bizler de ahilik terbiyesini, felsefesini esnafımızla birlikte yaşıyoruz. Nasıl ki çocukların 23 Nisan Bayramı varsa bizlerin de esnaflar olarak Ahilik Bayramımız var. Pazartesi günü saat 10:30’da belediye önünden Anıtpark’a Mehter eşliğinde yürüyüş yapılacak. Sayın Valimiz, daire müdürlerimiz, esnaflar ve öğrencilerin katılacağı yürüyüş olacak. Ödül törenimiz olacak. Meslekleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ahiliğin edebi, terbiyesi ve bir ahlak olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bütün esnaf sanatkarları olduğu gibi halkımızı da davet ediyorum. Her sene yaptığımız gibi, esnaf çorbası altında bir araya gelmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.


Sadece Ahilik Haftasında esnafların stant açmasıyla sınırlı kalmaması için belediyeden Düzce’de yapılan ürünlerin sergilendiği bir fuar alanı talebi olduğunu dile getiren Kayıkçı, “Düzce’yi öncelikle Düzceli tanıyacak” dedi ve bu fuar ile esnafa verilen değeri göreceklerini vurguladı.




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