Kayın ve Göknar tomruk ihalesinde 2 milyonluk satış yapıldı

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünün orman emvali açık artırmalı satış ihalesi Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda yapıldı.

İhaleye çıkartılan 4 bin 825 metreküp orman emvalinin tamamı rekor fiyatlardan alıcı buldu. Satışa çıkarılan orman ürünlerinden ikinci sınıf kayın tomruk 731 TL, üçüncü sınıf kayın tomruk 430 TL, ikinci sınıf Göknar Tomruk 561 TL, üçüncü sınıf Göknar Tomruk 484 TL ortalama fiyat ile satışı yapıldı. İhale sonunda emvallerinin tamamı satılarak 2 milyon liralık satış geliri elde edildi.

Yoğun talebin olduğu açık artırmalı ihalede, katılımcıların istedikleri ürünleri alabilmek için kıyasıya mücadelesi, ahşap sanayindeki ekonomik canlılığının da bir nevi göstergesi olarak yorumlandı.