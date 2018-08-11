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11 Ağustos 2018 20:43

Kayıp şahıs ölü olarak bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesi Söğütlü köyünde dün kaybolan İbrahim Yüksel’in cansız bedeni bulundu.

Kayıp şahıs ölü olarak bulundu

11 Ağustos 2018 20:43


Çilimli ilçesi Söğütlü köyünde dün kaybolan 83 yaşındaki İbrahim Yüksel’den kötü haber geldi. Akrabaları tarafından gece saatlerine kadar haber alınamayınca jandarma ekiplerine haber verilmişti. Jandarma, AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Düzce Ulusal Keşif Arama ve Kurtarma Derneği (UKSAR) ve köylüler tarafından 4 koldan aranan İbrahim Yüksel evinin yakınlarındaki fındık tarlasına hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cesedi otopsisi yapılmak için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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