Kayıp şahıs ölü olarak bulundu

Çilimli ilçesi Söğütlü köyünde dün kaybolan 83 yaşındaki İbrahim Yüksel’den kötü haber geldi. Akrabaları tarafından gece saatlerine kadar haber alınamayınca jandarma ekiplerine haber verilmişti. Jandarma, AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Düzce Ulusal Keşif Arama ve Kurtarma Derneği (UKSAR) ve köylüler tarafından 4 koldan aranan İbrahim Yüksel evinin yakınlarındaki fındık tarlasına hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cesedi otopsisi yapılmak için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.