Kaymakam Öztürk: “Mesleğinizi severek yapın”

Akçakoca'da, bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin meslekler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla hazırlanan meslek tanıtım günlerinin ilki Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün katılımıyla gerçekleşti. Kaymakamlık mesleği hakkında tecrübelerini aktaran Öztürk, "Ben de bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Mesleğimi severek yapıyorum . Mesleğini severek yaparsanız faydalı olursunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes sınavları kazanarak kaymakam olabilir. Mesleğimiz gereği sürekli yeni şehirler ve yeni insanlar tanıyoruz. Ben mesleğimi severek yapıyorum. Sizlerde hedefleriniz için çok çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hayatınızda ne iş yapacaksanız severek yapın ve en iyisini yapmaya çalışın. Kendi alanınızda en iyisi olmaya gayret edin” diye konuştu. Öğrenciler merak ettikleri soruları sordular.