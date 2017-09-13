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13 Eylül 2017 12:04

Kaymakam Öztürk, okul inşaatında incelemelerde

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, hayırsever iş adamı Zeki Sevil tarafından yaptırılan İmam hatip okulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, okul inşaatında incelemelerde

13 Eylül 2017 12:04


Akçakoca Aşağı Ayazlı mahallesinde yeni inşa edilen İmam hatip okulu inşaatında Kaymakam Yasin Öztürk ,incelemelerde bulundu ve yeni 2017-2018 eğitim ve öğreti dönemine yetişecek olan okulda son çalışmaları yerinde inceledi. Sosyal Bilimler lisesi öğrencilerinin eski okullarına gitmesi kararı sonrasında İmam Hatip öğrencileri yeni okullarına yerleşmenin heyecanını yaşıyor. Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, hayırsever iş adamı Zeki Sevil tarafından yaptırılan okulun çevre düzenlemesine yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek son bilgileri aldı. Kaymakam Öztürk, tüm çalışmaların tamamlanmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek İmam hatip okulun hizmete açılacağını belirtti.




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