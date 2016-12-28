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28 Aralık 2016 09:53

Kaymakam Öztürk’e gazetecilerden ziyaret

Kaymakam Öztürk’e gazetecilerden ziyaret

28 Aralık 2016 09:53

Akçakoca’da görev yapan basın mensupları Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Kaymakam Yasin Öztürk’ü makamında ziyaret eden gazeteciler adına Akçakoca Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ziya Denizgez, Kaymakam Öztürk’e ziyaretin anısına bir hediye verdi. Ziyaret esnasında 18 yıllık mülki idare yöneticiliği tecrübesine sahip olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, haber paylaşımları ve kamuoyunun haberdar edilmesi noktalarında basının çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş olduğunu ifade etti. Öztürk, kamuya hizmet anlayışı açısından habercilik mesleğini Kaymakamlık hizmeti kadar önemli bulduğunu söyledi. Basını haberdar etme ve tüm gelişmeleri kamuoyuyla paylaşma noktalarında bugüne kadar Kaymakam olarak görev yaptığı tüm yerlerde olduğu gibi, bundan sonra da elinden gelen desteği vereceğini ifade eden Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, basın mensuplarına yaptıkları işlerde kolaylık ve başarı dilediğini söyledi.
Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



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