Kaynaşlı Kaymakamı Demiryürek vali yardımcılığı görevi de yürütecek

Vali Zülkif Dağlı, Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek’in vekaleten vali yardımcılığı görevini yürüteceğini söyledi.

Pınarhisar Kaymakamlığından Kaynaşlı Kaymakamlığına atanan Kaymakam Cemal Demiryürek hakkında açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, Kaymakam Demiryürek’in vali yardımcılığı pozisyonunda Sosyal Yardımlaşma ve Göç İdaresi müdürlükleri ile ilgileneceğini söyledi.

Vali Dağlı konu ile ilgili yaptığı açıklama da “Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, mesaisinin bir kısmını burada geçirecek. İlgileneceği konular ile ilimizde birebir yerinde ilgilenmeyi gerektiren biraz daha Sosyal yardımlaşma gibi, göç idaresi gibi, buna benzer birimlerden sorumlu olacak. Burada işinin başında sizlerle beraber yakın temas içinde olacak. Hayırlı olsun kendisine” ifadelerini kullandı.