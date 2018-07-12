Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 10:45

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nda ilk açık kapı günü gerçekleştirildi

Yenilikçilik, katılımcılık, sürekli gelişme ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce başlatılan “Açık Kapı Uygulaması” Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nda akademik ve idari personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nda ilk açık kapı günü gerçekleştirildi

12 Temmuz 2018 10:45


Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nda ilk kez gerçekleştirilen ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda devam ettirilmesi amaçlanan Açık Kapı Gününde Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bayraktar, öğretim elemanlarını ve idari personeli makamında kabul etti.


Öğretim elemanlarının ve idari personellerin Meslek Yüksekokulu ile ilgili düşüncelerini, görüşlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bayraktar; gündeme gelen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Açık Kapı Günü aracılığıyla aktarılan fikir ve çözüm önerilerinin Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nun gelişimine olumlu katkılar sağladığını ve geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç