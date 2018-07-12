Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nda ilk açık kapı günü gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nda ilk kez gerçekleştirilen ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda devam ettirilmesi amaçlanan Açık Kapı Gününde Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bayraktar, öğretim elemanlarını ve idari personeli makamında kabul etti.

Öğretim elemanlarının ve idari personellerin Meslek Yüksekokulu ile ilgili düşüncelerini, görüşlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bayraktar; gündeme gelen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Açık Kapı Günü aracılığıyla aktarılan fikir ve çözüm önerilerinin Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nun gelişimine olumlu katkılar sağladığını ve geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.