Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu'ndan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ortak proje

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen “Kaynaşlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı Örneklem Olarak Seçilen Okullarda Afetlere Karşı Yapısal Olmayan Tehlikelerin Tespiti ve Çözüm Önerileri Projesi”nin sonuç raporu sunumu ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bayraktar tarafından yürütülen; Öğretim Görevlileri Hakan Öztürk, Elif Sahtiyancı ve Ali Kuru'nun araştırmacı olarak görev aldığı proje kapsamında; Kaynaşlı Anadolu Lisesi, Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu ve Kaynaşlı İlkokulu yapısal olmayan afet tehlikeleri açısından incelendi.

İncelemeler sonucu oluşturulan rapor ve iyileştirme önerileri ise Kaynaşlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can'a sunuldu. Yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten Hasan Can, Kaynaşlı'da bulunan diğer 11 okul için de benzer bir çalışmanın yapılmasıyla ilgili taleplerini iletti.

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada, “Yaşanan büyük depremler, yapısal olmayan hasarların can ve mal kaybında önemli oranlarda yer tuttuğunu göstermektedir. 1999 Kocaeli depremindeki yaralanmaların % 50'si, ölümlerin % 3'ü yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanmıştır (Boğaziçi Üniversitesi, 2005). Bu nedenle yapısal elemanların yanı sıra yapısal olmayan elemanların da deprem yönünden güvenli hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Okullar gibi eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü binalarda yapısal olmayan malzemenin zarar görmesinin, binanın fonksiyonlarını da işlevsiz hale getirebilme olasılığının bulunduğu da unutulmamalıdır. Bu sebeplerden dolayı 12 Kasım 1999 depremini yaşamış olan Kaynaşlı ilçesinde bulunan okulların, yapısal olmayan tehlikeler yönünden güvenli hale getirilmesi, olası bir deprem neticesinde can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.