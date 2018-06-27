Kaynaşlı’da otomobil takla attı 1 bebek 3 kişi yaralandı

Kaza D-100 Karayolu Kaynaşlı ışıklı kavşak mevki’inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Bolu istikametine gitmekte olan Gökhan S. idaresindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada kavşaktan çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Gökhan S. ve yanında bulunan eşi Hilal S. ile 1 yaşındaki bebekleri Mustafa S. hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından aileye kontrol amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdılar. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.