Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 14:02

Kaynaşlı’da otomobil takla attı 1 bebek 3 kişi yaralandı

100 karayolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı, Kazada biri bebek 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaynaşlı’da otomobil takla attı 1 bebek 3 kişi yaralandı

27 Haziran 2018 14:02


Kaza D-100 Karayolu Kaynaşlı ışıklı kavşak mevki’inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Bolu istikametine gitmekte olan Gökhan S. idaresindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada kavşaktan çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Gökhan S. ve yanında bulunan eşi Hilal S. ile 1 yaşındaki bebekleri Mustafa S. hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından aileye kontrol amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdılar. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç