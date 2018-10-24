Kazukoğlu Mahallesine yeni içme suyu hattı inşa ediliyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Kazukoğlu Mahallesi'nde içme suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kazukoğlu Mahallesi yaşayanlarına yeni bir içme suyu sistemi kazandırmak için ekipler kolları sıvadı. Kazukoğlu Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında 200 metre içme suyu şebeke hattı inşa ediliyor. Sahada kazı çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada; ‘'200 metre şebeke hattını döşeme işlemini tamamlarken, çalışmaların sona ermesinin ardından Kazukoğlu Mahallesi sakinlerini sorunsuz bir içme suyu sistemine kavuşturacağız, bundan sonra ki süreçte de çalışmalarımız aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı.