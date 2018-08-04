Kediyi bulmak için cep telefonundan kedi sesi açtılar

Ekipler, cep telefonundan kedi sesi açarak hayvanı bulmaya çalışırken kedi bulduğu bir boşluktan kaçarak gitti.

Düzce’nin Şerefiye Mahallesi Cengiz Topel Sokak üzerinde yavru kedi, iki bina arasına girdi. Esnafın ihbarı üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk olarak iki bina arasına girebilmek için panoları söktü. İki bina arasının dar olması nedeniyle başka bir noktadan girmek isteyen ekipler bir yandan da cep telefonundan kedi sesi açtı. Bu sırada kendine bir çıkış yolu bulan kedi kaçarak kayıplara karıştı.