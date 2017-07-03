Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 15:53

Kendini belediye önünde yakmaya çalıştı

Düzce’de yaşadığı barakaya elektrik bağlatamayan vatandaş belediye önünde kendisini benzin dökerek yakmaya kalkıştı.

Kendini belediye önünde yakmaya çalıştı

03 Temmuz 2017 15:53


Alınan bilgiye göre Çamköy’de bir barakada 3 çocukları ile birlikte yaşayan Köksal K. ve Nehir A, barakaları ruhsatsız olduğu için elektrik alamadılar. Elektriksizliğe artık isyan eden Köksal K. eline benzin bidonu alıp, belediyenin önüne gelerek kendisini yakmak istedi. Köksal K.’nın kendisini yakmasına belediyenin güvenlik memurları engel oldu. İçeri alınan Köksal K. derdini anlattı, belediyeden de yol konusunda yardım istedi.


Belediyede sakinleştirilen adam kendine geldikten sonra olay yerinden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
27
°
C
  • Salı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!