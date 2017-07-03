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03 Temmuz 2017 14:44

Kent müzesi meclis gündemine geldi

Düzce’de yöresel mimari eserlerin restorasyonu ile kültür varlıklarının korunması ve sergilenmesini içeren Kent Müzesi oluşturulması Düzce Belediye Meclisi’nin gündemine geldi.

Kent müzesi meclis gündemine geldi

03 Temmuz 2017 14:44


Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Düzce Kent Müzesi” projesine ilişkin Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Başkanlığında bir süre önce basın toplantısı düzenlenmiş ve proje detayları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen basın toplantısında kent müzesinin içeriği hakkında bilgiler veren Başkan Keleş, “Belediye başkanlığım sürecinde 3 yıl içinde yalnızca kültür sanat etkinliklerimizle alakalı 5 binden fazla haber ve materyaller elde ettik. Düzce Belediyesi olarak şehir tarihimize, kültürümüze ve sanatımıza sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi de bu şehre katkı sağlayan etnik kültürlerden hemşerilerimizin sandıklarını açmalarını sağlayacağız. Bilinmeyeni bilinir hale getireceğiz. Biliyorsunuz bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu ile toplam bin 500 sayfa ile araştırma ve makaleleri bir araya topladık, kitap haline getirdik. Şimdi yaşanmışlıkları olan eşyalar, eserler tüm vatandaşlarımıza sunulacak. Düzce’nin tarihini okumakla kalmayacak, yaşamaya başlayacağız’’ dedi.


Düzce’de yöresel mimari eserlerin restorasyonu ve kültür varlıklarının korunması ve sergilenmesini içeren Kent Merkezi oluşturulması Düzce Belediye Meclisi’nde görüşmeye açıldı.




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