Kent park Akçakoca'ya değer katacak

2014 yılından bugüne kadar aynı heyecanla kentin gelişimi adına bir çok yatırımı hayata geçiren Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçedeki tüm mahallelere yol, park, spor sahaları, alt yapıdan üst yapıya kadar yatırımların yapılmasını sağladı ve bu çalışmalar halen devam ediyor.

Bunlardan biri olan Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı Akçakoca'nın değerine değer katacak projelerden bir tanesi. Kent park projesini basın mensupları ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “İçinde bulunduğumuz 60 dönüme yakın Kent Park projemiz maalesef bazı sebeplerden dolayı gecikti. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Bizden kaynaklanmayan sebepler nedeniyle olan bir gecikme, ilk yüklenici firmanın iflas etmesi nedeniyle yaşandı bu sorun. Daha sonra başka bir firmaya ihale edildi, yeni yüklenici firma olağan gücüyle çalışıyor. Eğlence ve spor alanlarının olduğu batı tarafını çok kısa zaman içerisinde bitireceğiz. Hemen hemen proje tamamlanmak üzere, burası bize 13 - 14 milyon gibi bir paraya maal oluyor. İçinde bulunduğumuz 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri parkının inşallah Aralık - Ocak gibi kurdelesini keseceğiz” diye belirtti.