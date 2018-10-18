Akçakoca Belediyesi'nin son yıllardaki restorasyon çalışmaları ile kent tarihi ve kültürü yeniden hayat buluyor.

Akçakoca Belediyesi bir yandan kentin fiziki büyümesi ve gelişmesi adına önemli projeleri hayata geçirirken, diğer yandan tarihi ve kültürel zenginlikleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Akçakoca Belediyesi, Korfa cami yanında bulunan belediyeye ait tarihi binayı etnografik müze ve kültür evi yapmak için düğmeye bastı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan hibe ile ilgili Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde protokol imzaladı. Göreve geldiği günden bu yana bu konuda birçok çalışma başlatan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Biz belediye olarak tarihimize sahip çıkıyoruz, tarihi değerlerimizi korumaya devam ediyoruz. Korfa camimizin yanında belediyemize ait tarihi binamızın etnografik müze ve kültür evi yapmak üzere restorasyonunu yapabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan aldığımız hibe ile ilgili İl Kültür ve Turizm müdürümüzle protokolümüzü imzaladık. Projesini tamamlayıp kurul onayı sonrasında binamızın restorasyonuna başlayacağız. Kesintisiz bir şekilde sit alanı içinde yer alan binalarımızın restorasyonlarını tamamlayıp turizme kazandırmaya devam edeceğiz” diye ifade etti.