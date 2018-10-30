Kesintisiz ve sağlıklı su içmeleri için çalışma yapılıyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonucu ile Arap çiftliği mahallesine 63'lük 150 metre yeni içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması yaptı.

Konuyla ilgili bilgiler veren ekipler Arap çiftliği mahallesine, döşenecek yeni şebeke hattı ile içme suyu sorununun çözüleceğini, mahalle sakinlerinin kesintisiz ve sağlıklı bir içme suyuna kavuşturacaklarını,Arap çiftliği Mahallesinde yaşayan vatandaşların içmesuyu sorununu çözecek çalışmalar kapsamında, 150 metre yeni içmesuyu şebeke hattı döşenecek ve abone bağlantıları gerçekleştirilecek. İçmesuyu şebeke döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallemiz uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceği içmesuyu şebekesine kavuşacak.