Keskin “Biz halkımıza onlarda bize güveniyor”

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde Düzce'de yine tüm belediyeleri alacaklarını belirterek “Biz halkımıza, onlar da bize güveniyor” dedi.

Ak Parti İl Başkanı Hikmet Keskin basın mensupları ile bir araya geldi. Gündemi değerlendiren Keskin, vekiller teşkilatlar ve belediye başkanları arasında sorun yaşandığı söylentilerini doğru olmadığını belirterek “AK Parti teşkilatları olarak sahadayız. Seçim sürecine giriyoruz. 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlere az bir süre kaldı. 297 köyümüzü ve 67 mahallemizi gezmeye gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana halk günleri düzenliyoruz. Sadece seçimden seçime sahaya çıkıyor değiliz. Göreve başladığımızdan beri köy ve mahalle gezilerimizi, hak günlerimizi sürdürüyoruz Sahada çeşitli sorunları görüyoruz ve çözmeye gayret gösteriyoruz. Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımız uyumlu bir şekilde çalışıyor. Her seçim sürecinde olduğu gibi teşkilatlar arasında, vekiller ile teşkilat mensupları arasında, belediye başkanları arasında problemler olduğu yönünde söylentiler çıkıyor. Böyle bir durum yok, hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü ben değil biz siyaseti yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız yol haritası bu şekilde” diye konuştu.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Düzce'deki tüm belediyeleri alacaklarına inandığını vurgulayan Keskin şöyle devam etti: “Seçim sürecinde aday adayları birbirleri ile yarışacaklar. Biz en kaliteli, en iyi hizmeti verebilecek, bugüne kadar görev yapmış arkadaşlardan da en iyi hizmeti vermiş isimlerle yola devam edeceğiz. 31 Mart'ta yine Düzce'de bütün belediyeleri alacağımıza inanıyoruz. Halkımıza bu konuda güveniyoruz, onların da bize güvendiğini biliyoruz.”

Keskin ayrıca Otoban Bağlantı Yolunun daha önce söz verildiği gibi 29 Ekimde düzenlenecek güzel bir törenle açılacağını vurguladı.