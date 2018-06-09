Keskin, esnaf ziyareti yaptı sıkmadık el bırakmadı

Keskin, her fırsatta esnafı ziyaret ederek vatandaşın halini hatırını soruyor.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, 24 Haziran seçimleri öncesinde seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleri ile devam etti. Düzce Milletvekili adaylarının Düzce’nin farklı yerlerinde kampanyayı yürütürken Keskin de Merkezde esnaf ziyaretleri yaptı. Eski Bolu Caddesi üzerinden İstanbul Caddesine kadar tüm dükkanlara girerek sıkmadık el bırakmadı.

Tek tek dükkanlara giren Keskin ve beraberindeki AK Parti heyeti, hem vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve Düzce Milletvekili adaylarına destek istedi hem de sorunları dinledi, not etti. Cedidiye Cami önündeki Düzcelilerle hasbihal eden Keskin, emeklilere verilen 1000 liralık bayram ikramiyesi için vatandaşlardan teşekkür aldı.

Keskin son olarak Gençlik Kolları tarafından açılan standı ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.