Keskin, karne alan öğrencileri ve eğitim camiasını tebrik etti

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karne alan öğrencileri kutlayan mesaj yayınladı. İl Başkanı Hikmet Keskin, eğitimin anne karnından başlayıp ölüme kadar devam eden bir süreç olduğuna dikkat çekerek, “ Yaşadığımız topluma, ailemize, dünyamıza ve en önemlisi de kendimize faydalı bir yaşam sürmek için eğitimin önemini anlamalı ve ilimin peşinden koşmalıyız. Peygamber Efendimiz SAV “ İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır” hadisi ile İslam dininin eğitime verdiği önemi bir kez daha göstermektedir” dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, karne ve karnelerdeki yer alan notların tek başına bir başarı ölçüsü olmadığının altını çizerek, “ Öğrencilerimiz karnelerini alıp eve gittiklerinde velilerimiz karne iyiyse tebrik etsinler, eğer olumsuz bir durum varsa; eksiğimiz, kusurumuz ne diyerek değerlendirmesini yapsınlar. Karne sadece öğrencinin değil, öğretmen, veli ve müdürlerin performanslarınızın bir göstergesidir. Velilerimiz okul idaresi ve okul aile birliği ile bulunarak olarak koordineli bir şekilde hareket etmelidirler. Bu şekilde daha başarılı öğrenciler yetiştirerek, daha güzel bir gelecek oluştururuz” diye konuştu.

Eğitime olan destek ve yatırımların her zaman artacağını kaydeden AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “ AK Parti hükümetleri olarak eğitime ve eğitim hizmetlerinin kalitesini artırarak yavrularımızın donanımlı, kendilerine güvenen bireyler olması için çalışıyoruz. Biliyoruz ki eğitimli yavrularımız, geleceğimizi tesis edecek ve ülkemizi ileriye taşıyacaktır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak bugün karnelerini alan tüm öğrencilerimizin keyifli ve verimli bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum. Ayrıca sınavlara girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın Düzce’mizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak hayırlı işlere imza atmaları için dua ediyorum” ifadelerinde bulundu.