Keskin’den evi yanan aileye ziyaret

Ziyaret esnasında Ak Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “Şahsım ve Ak Parti ailesi olarak çıkan yangın sebebiyle mağdur olan kardeşimiz Cengiz Sevinç ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Başkan Keskin, “Allah’a çok şükür ki ailenizden hiç kimsenin canına bir şey olmadı. Mağduriyetinizi gidermek adına Ak Parti olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya ve gereken yardımı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Yangında evi zarar gören Cengiz Sevinç ise , “AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin’e ziyaretlerinden ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah kimse yangın tehlikesi yaşamaz kötü bir hadise yaşadık ama sağ olsunlar, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerimiz, komşularımız ve sizler gibi dostlarımız yanımızda ve yaralarımız sarılıyor hamdolsun” dedi.