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06 Ağustos 2018 13:36

Keskin’den evi yanan aileye ziyaret

AK Parti Düzce Başkanı Hikmet Keskin beraberinde eşi Fatma Keskin, AK Parti Düzce İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İmran Aktepe ve Şehit Kıl Mahalle Muhtarı Dursun Topal, ile birlikte geçtiğimiz günlerde Hüseyin Kıl Mahallesinde çıkan yangın sonrasında mağdur olan Sevinç ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Keskin’den evi yanan aileye ziyaret

06 Ağustos 2018 13:36


Ziyaret esnasında Ak Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “Şahsım ve Ak Parti ailesi olarak çıkan yangın sebebiyle mağdur olan kardeşimiz Cengiz Sevinç ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.


Olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Başkan Keskin, “Allah’a çok şükür ki ailenizden hiç kimsenin canına bir şey olmadı. Mağduriyetinizi gidermek adına Ak Parti olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya ve gereken yardımı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.


Yangında evi zarar gören Cengiz Sevinç ise , “AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin’e ziyaretlerinden ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah kimse yangın tehlikesi yaşamaz kötü bir hadise yaşadık ama sağ olsunlar, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerimiz, komşularımız ve sizler gibi dostlarımız yanımızda ve yaralarımız sarılıyor hamdolsun” dedi.




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