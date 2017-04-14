Kestane Ağacının aşılama yöntemleri anlatıldı

’sünde, farklı aşı yöntemlerinin ve ortam sıcaklığının, Kestane aşılarında tutma başarısına etkisi anlatıldı.

Orman Fakültesinde gerçekleştirilen ve Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi alan Orman Mühendisi Elif Dudu Küçük’ün konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe, Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necmi Aksoy, öğretim elemanları, davetli konuklar ve öğrenciler katıldı.

Elif Dudu Küçük, kestane ağacının günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı oldukça zarar gören orman bitki örtüsünde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek sunumuna başladı. Ekonomik olarak da aile bütçelerine önemli katkılarda bulunan kestane ağacının yok olmaması için birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Küçük, aşılama yapılırken sıcaklık değerlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kestane ağaçlarının çoğaltılmasında; daldırma, çeliklerin köklendirilmesi ve benzeri yöntemlerden yararlanılmasının yanında aşılamanın, en çok uygulanan ve en güvenilir yöntem olduğuna dikkat çeken Elif Dudu Küçük, yarma, dilcikli, yongalı göz ve keçi ayağı gibi farklı aşı yöntemlerinin de kestane ağacına uygulandığını ve bu yöntemlerin aşı tutma başarısına etki ettiğini dile getirdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı laboratuvarlarındaki iklimlendirme dolaplarında yaptığı çalışmalarda, en yüksek tutma başarısını yüzde 63,33’lük oranla yongalı göz aşılarından elde ettiklerini belirten Elif Dudu Küçük, sıcaklık oranlarının da aşının tutma başarısında önemli rolü olduğunu söyleyerek katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Program, Elif Dudu Küçük’e teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.