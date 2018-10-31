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Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Düzce’nin Muradiye Mengencik köyünde bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Düzce'nin Muradiye Mengencik köyünde bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Mengencik köyü ormanlık alanında bahçesinin kenarındaki ağacı keserek kışlık odun yapan Bedir A. (65), devrilen ağacın altında kaldı. Eşinin köylülere haber vermesi ile olay yerine köylüler ile 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay yerinde ölen Bedir A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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