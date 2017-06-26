Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 19:39

Kılıçdaroğlu ‘Adalet yürüyüşü’nün 12. Gününü tamamladı

DÜZCE (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla başlattığı yürüyüşün 12.

Kılıçdaroğlu ‘Adalet yürüyüşü’nün 12. Gününü tamamladı

26 Haziran 2017 19:39

gününü tamamladı. Yürüyüş sırasında bir partili koruma polisine saldırdı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırlarının durdurulması davası kapsamında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12. gününe Bolu Dağkent’ten başladı. Gün boyu üç kez mola veren Kılıçdaroğlu ve partililer yaklaşık 16 kilometre yürüyerek Düzce’nin Bakacak mevkiindeki bir dinlenme tesisine geldi. Bugünkü yürüyüşün öğleden sonraki, kısmına Abdüllatif Şener de katılarak destek verirken, Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında geçtiği yerlerde vatandaşlara el sallayarak bayramlarını kutladı. Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 12. gününü Düzce’nin Bakacak mevkiinde noktaladı.



Koruma polisine saldırı


Yürüyüş sırasında görevli bir partili Kılıçdaroğlu’nun kortejinin içine girmeye çalışan vatandaşları dışarı çıkartmaya çalışırken koruma polisine saldırdı. Polisin ‘Ben koruma polisiyim’ demesine rağmen görevli partili, iteklediği polise saldırdı. Çıkan olay diğer partililerin araya girmesi ile büyümeden sonlandırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:18
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!