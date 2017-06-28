Kılıçdaroğlu’nun yürüdüğü yolda mermi bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı adalet yürüyüşünün 14’üncü gününde yürüyüşün ilk etabında Düzce kent merkezini geçti. Yürüyüş boyunca ses otobüsünden sık sık provokasyonlara gelinmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

Kılıçdaroğlu yoğun güvenlik önlemleri altında yürürken yürüyüşün ilk etabında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve yaklaşık 500 Demokrat Partili’de katıldı. İlk etap sorunsuz bir şekilde geçilirken ilk mola Küçük Melen yanında bulunan Konsopa otel önünde verildi.

Molanın ardından Adalet Yürüyüşünün ikinci etap yürüyüşü başladı. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdü. Yürüyüş esnasında yol üzerinde polis ekipleri tarafından bir adet mermi bulundu. Kısa süreli paniğe neden olan ve çevresi polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınan mermi incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler aldılar.

Protestolar sürüyor

Adalet Yürüyüşü D-100 Karayolu Düzce ili sınırlarında devam ederken araçlar yol kenarından tek şeritten veriliyor. Yürüyüş boyunca Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yürüyüşçüler vatandaşlar tarafından protesto edilmeye devam ediyor. Bugünkü yürüyüşün ikinci etabında Ankara istikametine giden bir sürücü aracından inerek Kılıçdaroğlu’nun üstüne yürümek istedi. Polis ekipleri tarafından zorlukla sakinleştirilen vatandaş aracına bindirilerek yürüyüşçüler güzergahtan ayrılana kadar gözetim altında tutuldu.