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Kilitli parke taşı ve kaldırım çalışmamız devam ediyor

Düzce Belediyesi, il genelinde başlatmış olduğu hizmet çalışmalarını tüm mahalle ve alanlara yayarak devam ediyor.


Düzce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilimize modern ve estetik bir görünüm kazandıran kilitli parke taşı döşenmesi ve bakım onarım çalışmaları il merkezindeki mahallelerde genişleyerek sürdürülüyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen Kültür Mahallesi'ndeki kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Caddelerde bozuk olan tüm kaldırımların yapılacağını belirten belediye ekipleri, çalışmanın en kıza zamanda biteceğini ifade ettiler.

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