Kırkpınar’da Düzce’yi temsil edecekler

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam’ın Edirne’ye uğurladığı heyet Edirne’de Düzce’yi temsil edecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 657.’si yapılıyor. Edirne’de düzenlenecek yağlı güreşler için Düzce Belediyesi önünden 20 güreşçi, 2 antrenör ve 2 idareci uğurlandı. Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü güreşçilerini uğurlama töreninde açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam belediye olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek “Düzce Belediyesi olarak 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Olimpiyatları olarak adlandırılan ekibimizi bu sene de uğurluyoruz. 20 sporcu, 2 antrenör ve 2 idareci ile tarihi organizasyona katılım sağlayacağız. Önümüzdeki hafta burada kendi yağlı güreşimizi yapacağız. Kırkpınar’ın ikincisi olarak tabir edeceğimiz büyük bir organizasyonumuz olacak. Tüm halkımızı oraya davet ediyoruz” dedi.

Güreşçilerle birlikte Kırkpınar’a giden antrenörler ise güreşçilerden başarı beklediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Başkanımızın söylediği gibi 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine 20 sporcu, 2 antrenör ve 2 idaresiyle katılacağız. Her sene olduğu gibi bu sene de katılacağız. İki yıldır olduğu gibi bu sene de iyi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde sporcularımızdan derece bekliyoruz. İnşallah bizi mahcup etmeyecektir. Ben kendilerine başarılar diliyorum. 21 Temmuz Düzce Yağlı Pehlivan Güreşlerine de buradan bütün halkımızı davet ediyorum. Her sene olduğu gibi bu yıl da sporcularımızla iyi hazırlandık. Büyük boydan ayak boyuna kadar her yaştan 20 sporcumuz var. Çocuklarımızdan inşallah derece bekliyoruz. Belediye bize sahip çıkarak aracımızdan harcırahımıza kadar her şeyimizi verdi.”

1987 yılında güreşlere katılan ve Düzce’yi temsil eden Kırkpınar Baş Pehlivanı Recep Kılıç da açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Düzce Belediyesi olarak Düzceli güreşçilerimize en modern olarak güreş salonumuzu açtık. Yaklaşık 300 -400 çocukla başladık ve devam ettiriyoruz. Okullar açıldığında bu sayıyı daha da çoğaltacağız. Daha önceki ve yeni başlayan pehlivanlarımızla 20 sporcu olarak bu yıl Kırkpınar’a katılıyoruz. İnşallah her sene üstüne koyarak devam edeceğiz.”