Kırmızı düdük uygulaması Düzce’de de başladı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri D-100 Karayolu Soğancı mevkiinde ‘Kırmızı Düdük’ uygulaması yaptı.

Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını azaltmak için başlatılan ‘Kırmızı Düdük’ projesiyle araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerin kural ihlali yapması durumunda kırmızı düdük çalması tembihlendi.

Sürücü İbrahim Bulut uygulama sayesinde çocukların da trafik kurallarını öğrenebileceklerini belirterek, “Anlayabilen için güzel bir uygulama. Çocukların beni uyarması beni mutlu eder. Trafik kurallarını öğrenmiş olurlar. Güzel bir uygulama” dedi.

11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Muhammet Bulut ise kural ihlali yaptığında babasını kırmızı düdüğü çalarak uyaracağını belirtti.