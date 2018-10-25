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Kış aylarının gelmesiyle ekipler çalışmalarına hız verdi

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kış aylarının gelmesiyle çalışmalarını hızlandırdı.


Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve genelinde vatandaşların otobüs bekledikleri durakların etrafını camla kapatıyor. Bu sayede vatandaşlar sabah işe giderken akşam evine dönerken soğukta ve yağmur altında otobüs beklemekten kurtuluyor.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ‘' Özellikle yağışlı havalarda otobüs bekleyen vatandaşlarımız ıslanmasını önlemek amacıyla kapalı duraklarımızın camlarını taktık. iyi dizayn ve görünüme sahip olan camla kapalı duraklarımız ile yolcu beklentilerini göz önünde bulundurmakta ve memnuniyeti sağlamayı hedeflemekteyiz. Duraklarımız yolcu ve şoför açısından rahat görüş sağlayacak tasarımı ile dikkat çekmektedir" İfadelerini kullandı.

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