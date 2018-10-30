Kış için son hazırlıklar yapılıyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kış aylarında sağanak yağmur sonucu meydana gelecek su baskınları ve taşkınlarına karşı önlem alıyor. Yeni Mahalle güzergahında bulunan ana hatta yağmur suyu hattı döşeyerek, aşırı yağışlarda vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, ”Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla yağmur suyu hattı çalışmalarına hız verdik. Şehir genelinde başlattığımız yağmur suyu hattı çalışmaları hızla devam ediyor. Yapılan yağmur suyu şebekesiyle su baskınları ve birikintileri konusunda sorunlarımız ortadan kalkacak. Bu konuda ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarımız sayesinde Düzce kışa hazır bir şekilde girecek” dedi.