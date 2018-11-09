Kış öncesi hazırlıklar yapılıyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt yama ekipleri kent merkezinin muhtelif noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Akınlar Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında alt yapı onarımı gerçekleştirilen noktalara asfalt yama uygulanarak kış ayları öncesinde çözüm sağlanıyor. Çukur ve bozuk yolların trafik akışında tehlike arz etmemesi adına yapılan çalışmalar belirlenen plan çerçevesinde çevre mahallelerde de devam edecek.