Kızılay ihtiyaç sahibi öğrencilere kucak açtı

Başkan Öztürk, okul idaresi tarafından belirlenen sayıda ihtiyaçlı öğrencilerin her biri için birer paket yaptırarak, okul müdürü Hasan Yıldırım'a teslim etti. Okul malzemesi ve giyecek paketlerini teslimi sırasında gazetemize bir açıklama yapan Kızılay Akçakoca Şubesi Başkanı Özkan Öztürk, verilen malzemelerin yanı sıra, bazı esnaflar aracılığıyla çocukların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanacağını da sözlerine ekledi.

Akçakoca'da bir esnafın ihtiyaçlı bir çocuğun tüm ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğüne girdiğini, bir berber dükkanının da çok sayıda çocuğun saç tıraşını yapma sözünü verdiğini kaydeden Öztürk, bir ayakkabı firmasının da belli sayıda öğrenciye ücretsiz bot verme sözü verdiğini söyledi. Ücretsiz ayakkabı fişlerini okul müdürüne bırakan Öztürk, yardım konularında oldukça duyarlı olan ilçe esnafının her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyleyerek, esnaflara bir kez daha teşekkür dileklerini iletti. Okul Müdürü Hasan Yıldırım ise belirlenen ihtiyaçlı öğrenciler için Kızılay Akçakoca şubesinin verdiği destekler için Başkan Özkan Öztürk'e teşekkür etti.