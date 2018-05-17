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17 Mayıs 2018 13:19

Kızılay Kan merkezinden Ramazanda kan çağrısı

Düzce Kızılay Kan Merkezi, Ramazan dolayısıyla azalan kan bağışları için stant açtı.

Kızılay Kan merkezinden Ramazanda kan çağrısı

17 Mayıs 2018 13:19

Kızılay Denetleme Kurulu Üyesi Ali Dilber, Ramazan ayında kan bağışında bulunulması için Düzcelilere çağrıda bulundu.


Düzce Kızılay kan Merkezi Ramazan’da da kan bağışı alımlarına devam ediyor. Kızılay Kan Merkezi Doktoru Ali Rıza Akbay, Ramazan kampanyası ile ilgili bilgi verirken, Ramazan boyunca saat 15:00’dan iftardan sonra gece 24:00 a kadar kan bağışlarını kabul edeceklerini söyledi.


Akbay, hafta sonu da Cedidiye cami önünde bağış kabul edeceklerini söylerken, gezici ekiplere ise Ramazan sonrası devam edeceklerini belirtti. Akbay, Ramazan’da kan stoklarının azaldığını söyleyerek vatandaşları Ramazan ayında da kan bağışında bulunmaya davet etti.


Kızılay’ın kan bağış standını ziyaret eden Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve AK Parti Milletvekili Aday adayı Ali Dilber de, Düzcelilere çağrıda bulundu.


Dilber, kurumun gıda ve sosyal yardımlarının yanı sıra kan bağış kampanyalarının da devam ettiğini söylerken, halka da çağrıda bulundu. Ramazan dolayısıyla gündüzleri kan bağışının düştüğünü söyleyen Dilber, kan stoğunu dengelemek için iftar ile sahur arasında kan bağışı kabul edildiğini dile getirdi.




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