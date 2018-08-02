Kızılay Kurban bağışı standınıaçtı

Türk Kızılayı Düzce Şubesi Başkanı Kemal Demir, her yıl olduğu gibi bu yıl da Düzcelilerin desteklerini beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde Büyük Cami önünde stant açan Türk Kızılayı Düzce Şubesi, her bayramda olduğu gibi “Kurban Bereketi 1 yıl sürsün” kampanyasıyla, vekaleten kurban bağışlarını almaya başladı. Kızılay Düzce Şube Başkanı Kemal Demir, kampanyanın ayrıntılarını paylaşarak, yurt dışında yapılan kesimlerden oluşturulan konservelerin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti. Türk Kızılay’ının ilk kez 2007 yılında vekaletle kurban bağış kampanyası başlattığını hatırlatan Demir, “Geçen yıllarda bağış kampanyasına Düzcelilerin büyük desteği oldu. İnşallah bu sene de vekaleten kurban bağış kampanyasını başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Kızılay bu konuda gayet titiz, yurt içi ve yurt dışında kesimler yapılıyor. Yurt dışında kesilen kurbanları et balık kurumunda konserve haline getiriyoruz ve tüm yıl boyunca da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz” dedi.

Yurt dışında yapılan kesimlerde ihtiyaç sahiplerine etlerin hemen dağıtıldığını, Türkiye’de ise “Kurban bereketi yıl boyunca sürsün’ sloganıyla kampanya yürüttüklerini söyleyen Demir, vekaletle kurban kesim fiyatlarının yurt içinde 750, yurt dışında ise 590 lira olduğunu açıkladı. Demir bağışların hem şubede hem Büyük Cami önünde oluşturulan stantta kabul edildiğini söylerken, ayrıca 0380 524 90 02 numaralı telefonu arayanların evlerine gidilerek bağışların alındığını belirtti. 21 Ağustos’ta başlayacak olan Kurban Bayramı’nın ilk gününe kadar vekaleten kurban bağışlarını alacaklarını söyleyen Demir, Kızılay’ın vekaletle kurban kesimi uygulamasını hem yurt içi hem yurt dışında en iyi uygulayan kurumlardan biri olduğunun altınız çizdi.

Demir, “Tabi ki kendi kurbanını kesen insanlara bir sözüm yok ama eğer vekâletle kurban kesecekseniz, tercih edilebilecek en iyi kurumlardan biri Türk Kızılayı’dır. Standımızı kurduk, her zaman üst seviyede olan Düzcelilerin desteklerini bu yıl da sürdürmelerini diliyorum” dedi. Bu yıl Kızılay’ın yurt dışında 40 ülke hedeflediğini söyleyen Demir, bugüne kadar kurban vazifelerini yerine getirmek için Kızılay’ı tercih eden Düzcelilere teşekkür etti.