Kızılay'dan Düzce Üniversitesi öğrencilerine teşekkür

“Her yapacağımız kan bağışıyla bir hayatı kurtarabiliriz.” bilinciyle hareket eden Düzce Üniversitesi mensupları, Düzce Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından Konuralp Yerleşkesinde kurulan kan verme merkezlerine giderek çok önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiriyorlar. Günlük ortalama 70 ünite kan bağışı olduğunu beliren yetkililer, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sergilemiş oldukları duyarlı davranışlarından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ayrıca düzenli olarak kan bağışında bulunan Düzce Üniversitesi öğrencisi Doğan Baysal'a Kızılay yetkilileri tarafından teşekkür belgesi ve bronz madalya takdim edildi.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde devam eden “Kan Bağışı Kampanyası” 22- 25 Ekim tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, 25 Ekim'de Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, 30 Ekim tarihinde Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu ve 30-31 Ekim tarihleri arasında ise Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilecek.