Kızılaydan öğrencilere yardım eli

Kızılay Dünya üzerinde ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan ihtiyaç sahibi, mazlum, mağdur herkese imkânları dâhilinde yardım eder. Kızılay Türklerin yardım elidir” dedi.

Düzce Kızılay Şubesi Başkanı Halil Aydın, Kızılay'ın Türkiye'nin yardım eli olduğunu söyleyerek Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında 17 okulda ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrenciye yardımda bulunacağını söyledi.

Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli hazırlıklar yaptıklarını belirten Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım ettiklerini ve bu yardımların devam edeceğini söyleyerek “Gerçek ihtiyaç sahiplerinden de bize ulaşan olursa onları da değerlendireceğiz. Yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

Aydın yaptığı açıklama da ““Kızılay haftası etkinlikleri çerçevesinde Özel Eğitim Öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Kızılar faaliyetleri hakkında bilgiler verdik ve bir takım yardımlarda bulunduk. Okul yönetimi daha önce bize bir ihtiyaç listesi sunmuştu. Bizde bu liste çerçevesinde bizden talep edilenleri teslim ettik.

Başka okulları da ziyaret edeceğiz. Oralarda da ihtiyaç sahibi çocuklara yardımlarımız olacak. Kızılay olarak elimizin ulaştığı bütün yerlere dokunmak sureti ile mazlumların, mağdurların, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız.

17 okuldan ihtiyaç listesi aldık, ilk etapta yaklaşık 300 öğrenciye yardım edeceğiz. Özel öğrencilerimiz için tekerlikli sandalyelerimiz, kışlık kıyafetler, gıda yardımlarımız olacak. Özel ihtiyaç konusunda malzeme yardımımız olacak. Gerçek ihtiyaç sahiplerinden de bize ulaşan olursa onları da değerlendireceğiz. Yardımcı olacağız.

Kızılay Dünya üzerinde ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan ihtiyaç sahibi, mazlum, mağdur herkese imkânları dâhilinde yardım eder. Kızılay Türklerin yardım elidir” şeklinde konuştu.