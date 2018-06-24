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24 Haziran 2018 12:14

KOAH hastası vatandaş oyunu evinde kullandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından okullarda kurulan sandıklara gidemeyecek durumdaki hastalar için uygulamaya konulan seyyar sandık uygulaması kapsamında Düzce Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapan 40 kişinin evine sandıklar gitti.

KOAH hastası vatandaş oyunu evinde kullandı

24 Haziran 2018 12:14

KOAH hastası vatandaş da oyunu evinde kullandı.


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde YSK’nın aldığı kararla engeli ve hastalığı nedeniyle okullarda kurulan sandıklara gidemeyecek olan vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması kapsamında Düzce Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen 1’i sivil, 3’ü memur ve 1’i polis memuru olmak üzere 5 kişilik ekip sandıkları evlere götürdü. Nusrettin Mahallesi’nde oturan ve KOAH hastalığı nedeniyle yatan Orhan Arı’nın (60) evine giden görevliler, oy mührü, oy pusulaları ve sandığı Arı’nın yanına kadar götürdü. Görevlilerin yardımı ile oyunu kullanarak sandığa atan Orhan Arı, “Çok güzel bir uygulama. Ben 2 yıl oldu böyle yatıyorum, KOAH hastasıyım. Ben doğuştan böyle değilim. Allah razı olsun ondan” diye konuştu.




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