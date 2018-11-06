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Konser geliri ile anaokulu yapılacak

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu ile Rize Kültür ve Yaşatma Topluluğu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği konserle, anaokulu yapılandırmasına katkı sağlayacak.


Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi, İstiklal Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde; Mustafa Demir ve Orkestrası, gerçekleştirdikleri performansla katılımcılara müzik resitali yaşattı. Topluluk öğrencileri düzenledikleri bu konserden elde ettikleri gelirle, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir okulda anaokulu sınıfının yapılandırmasına destek olacak.


Konser sonrası açıklamalarda bulunan Topluluk öğrencileri; “Bir Tebessüm İçin Çalışıyoruz ve Çalışmaya Devam Edeceğiz” sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, bu yolda kendilerine yardımcı olan; Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Pınarcık, Özel Doğuş Ata Koleji Müdürü Serap Turan, Düzce İl Milli Eğitim Müdürünün eşi Gülenay Yiğit ile High Class Cafe'ye, Ehse Nibe Cafe'ye, Kahve Dükkanı'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiler.

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