Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 13:58

Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Nusrettin Mahallesi’nde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı

15 Ağustos 2018 13:58


Kaza, Düzce kent merkezi Nusrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Faruk A. idaresindeki 81 BJ 909 plakalı otomobili ile Nusrettin Mahallesi Ziya Gökalp sokak kavşağında İdris P. idaresindeki 81 DU 170 plakalı araç ile çarpıştı. 81 DU 170 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mertcan G. ve Talha P. yaralandı. Yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç