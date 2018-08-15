Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı

Kaza, Düzce kent merkezi Nusrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Faruk A. idaresindeki 81 BJ 909 plakalı otomobili ile Nusrettin Mahallesi Ziya Gökalp sokak kavşağında İdris P. idaresindeki 81 DU 170 plakalı araç ile çarpıştı. 81 DU 170 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mertcan G. ve Talha P. yaralandı. Yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.