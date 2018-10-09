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Kontrolsüz kavşakta kaza

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde ticari taksi ile hafif ticari aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, gece saatlerinde Düzce merkez Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Namık Kemal Sokak ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin keşiştiği kavşakta M. B. idaresinde ki 81 AAD 361 plakalı hafif ticari araç ile T. A. idaresinde ki 81 T 1105 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç kontrolden çıkarak savrulurken, kaza anı bölgede bulunan iş yerinin kamerasına an ve an yansıdı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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