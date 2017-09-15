Konuralp’de asfaltlamaya hız verildi

Düzce belediyesi tarafından Konuralp’de asfalt ekiplerinin sayısı artırıldı.

Düzce merkez mahalleler ile birlikte Konuralp’de de asfaltlama çalışmalarına hız verildi. Bunun için hem merkezde hem de Konuralp’de asfalt seren ekiplerin sayısı artırıldı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, asfaltlama için yaz sezonu programında hedefe ulaşıldığını belirtti ve ‘ Şimdi önümüzde Güz dönemi asfaltlama programı bulunuyor. Yeni açılan yollar nedeniyle asfalt programına ilaveler yapıldı. Bu yüzden hızlı bir çalışma temposu içine girdik. Amacımız mevcut ve açılan tüm yolların asfaltlanmasıdır. Sezon içinde Düzce’de asfaltlanmamış yol bırakmayacağız’ dedi.