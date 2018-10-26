Konuralp'te kanalizasyon çalışması

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Konuralp'te kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, mahallelerdeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon eksiklerini hızla tamamlamaya devam ediyor. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon müdürlüğü il genelinde alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konuralp caddesinde yeni kanalizasyon hattı döşeyerek mahalleyi sağlıklı altyapıya kavuşturuyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay yaptığı açıklamada "Aynı hız ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapılan çalışmalar kapsamında, kanalizasyon hattı olmayan merkez ve genelinde ki mahallelere yeni hat döşenerek, mahallenin sorunlarına kalıcı çözüm getirilmesi amaçlıyoruz'' İfadelerini kullandı.