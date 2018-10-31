Konuralp'te küp taş tadilatı

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Konuralp'te bozulan ve kırılan küp taş döşeli yerlerde bakım onarım çalışmaları yapıyor. Şehir merkezinde bir yandan asfalt, parke, küp taş döşeme bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler,araç ve yayaların rahat kullanımı açısından bozulan alanları yeniden düzenliyor. Konuralp bölgesinin tarihi yapısına uygun şekilde yapılan üst yapılarda oluşan bozukluklara anında müdahale eden ekipler çalışmalarının ihtiyaç doğrultusunda belli bir program çerçevesinde devam edeceğini belitti.