Körpeşler'de yol açma çalışması başladı

Düzce Belediyesi Körpeşler Mahallesi'nde çevre yolu açma çalışmaları başlattı.

Düzce'nin etrafında ulaşımı rahatlatmak amacıyla çevre yolları açma çalışmaları yapılıyor. Körpeşler Mahallesinde de devam eden çalışmalar hızla devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın bizzat ilgilendiği konu kapsamında yapılan çalışmalar ve yeni açılan bulvar ve caddelere verdiği büyük önem ile ulaşım sisteminin ciddi anlamda rahatlayacağı belirtiliyor. Çevre yolları planı kapsamında Körpeşler Mahallesinde de kamulaştırma işlemleri tamamlanan güzergahta yol açma çalışmaları başlatıldı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Körpeşler Mahallesindeki yol açma işleminin tamamlanması ile birlikte altyapısı da tamamlanarak caddenin asfaltlanacağı belirtildi.