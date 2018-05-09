Koruyucu Ailem Olur Musun? konferansı düzenlendi

Konferansın açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir yaptı. Bu anlamlı çalışmanın takdire değer olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, “Kimsesiz çocuklara bakmanın ve onlara koruyucu aile olmanın, onların ilerde topluma faydalı birey olmaları açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde kimsesiz olarak bu dünyaya gelmiş ve desteğe ihtiyacı olan bu çocuklara koruyucu ailelerin sahip çıkması, en azından zaman zaman gidip görüşüp onlara anne baba sevgisini göstermesi çok önemli bir davranış.” dedi.

Prof. Dr. Şerif Demir; kimsesiz çocuklara koruyucu aileler tarafından sahip çıkılmasının, her iki taraf içinde olumlu değişimlere katkı sağladığını, ailelerin merhamet duygularını geliştirdiğini, kimsesiz çocukların ise aile ortamında daha iyi yetiştirildiğini ve topluma daha faydalı olacağını söyledi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Oruç ise konuşmasında “Bu tür etkinliklerin sayısı arttıkça gururumuz artıyor. Sizlerin bu tür etkinlikler düzenlemesi ulusal ve uluslararası etkinliklere katılıyor olması bizleri de gururlandırıyor. Öğrenciyken bu tür etkinliklerde sizleri görmemiz ilerde bunlardan daha iyilerini yapacağınız anlamına geliyor. Bu eğitiminiz açısından büyük bir tecrübe olacaktır.” şeklinde konuştu.

Sosyal Hizmet ve Toplumsal Değişim Topluluğu Üyesi İlknur Koç ise konuşmasında Topluluk olarak yapılan faaliyetlerden ve önümüzdeki yıllarda hedefledikleri projelerden bahsetti.

Açılış konuşmalarının sonrasında programın konferans bölümüne geçildi. Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Sergül Nurten, İl Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.

İstanbul Koruyucu Aile Derneği Başkan Yardımcısı Neşe Gökalp ise kendisinin de bir koruyucu aile olduğuna değinerek dernek faaliyetleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Son olarak Düzce’de koruyucu aile olan Sümeyra Sevdim, koruyucu aile olmanın nasıl bir hissiyat olduğunu anlatarak koruyucu aile deneyimlerini katılımcılara aktardı.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.