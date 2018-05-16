Köy akademisi güneş etkinliği yapıldı

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren “Köy Akademisi Güneş Etkinliği” yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Filiz Evran Acar, PDR Seminer grubu öğrencileri tarafından düzenlenen köy akademisi etkinliklerinin son çalışması olduğunu belirterek, çalışmada emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür etti.

Eğitimle ilgili başarılı olmuş ülkelerin, eğitim politikaları incelendiğinde, okullar arası nitelik ve mevcut olanaklarının birbirine yakın olduğunu söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, kendilerinin de PDR Seminer grubu olarak 8 öğrenci ile böyle bir çabanın içerisinde yer almayı amaçladıklarını ifade etti. Büyükaçma Köyü İlkokulu öğrencilerinin mevcut koşullarının dezavantajlı yönünün göz önünde bulundurularak çalışmaların başlatıldığını katılımcılarla paylaşan Dr. Öğretim Üyesi Filiz Evran Acar, “Öğrencilerin, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetler planladık. Böylece bu çocuklarımızın okula karşı daha ilgili, daha mutlu ve daha becerikli bireyler olmasını arzuladık” şeklinde konuştu.

Büyükaçma İlkokulu Müdürü Yavuz Öztürk ise yaptığı konuşmada, “Köy Akademisi Güneş Etkinliği” kapsamında kendi okullarının seçilmesinden dolayı şanslı olduklarını dile getirerek, ilkokul öğrencilerinin gelişimi için önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. Köy çocuklarının Üniversite öğrencileriyle bir arada bulunmalarının ve onlarla birlikte bir şeyler üretmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Öztürk, programa emek veren Düzce Üniversitesi personeline ve öğrencilerine teşekkür etti.

Yapılan açılış ve teşekkür konuşmalarının ardından PDR 4. sınıf öğrencisi Tahir Akbaba, 7 hafta süren; “Oyun Atölyesi, Bilim Atölyesi, Kitap Okuma Atölyesi, Bilgi Yarışması, Drama Atölyesi, Sanat Atölyesi, Değerler Atölyesi ve Güneş Günü” etkinlik çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Program, öğrenci ailelerinin kendi yaptıkları ev yemekleri ikramları, çiçek ve fidan dikimiyle son buldu.