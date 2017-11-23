Köy deposuna müdahale edildi

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Konuralp Orhangazi Mahallesine bağlı köylerde ortaya çıkan çamurlu su sorununa karşı çalışmalarına başladı. Mahalleye bağlı köylerde yaşanan sorunu tespit eden ekipler, kaynağının Düzce İl Özel İdaresi sorumluluğu altında bulunan ek su deposu olduğunu belirledi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada ekiplerin şebekeye karışan çamurlu su kaynağının vanasını kapattığı, sorunu gidermekle birlikte su deposunun durumu hakkında Düzce İl Özel idaresi’ne resmi yazı ile bilgilendirme yapıldığına dikkat çekti. Düzce Belediyesi tarafından yazılan yazıda Düzce İl Özel İdaresi’nin sorumluluğu altındaki ve köylere su sağlayan ek su deposunun temizlenmesi gerektiği belirtilerek sorunun kalıcı çözüme kavuşturulması için çalışma yapılması talep edildi.